Jandarma Serdivan’da minibüsü durdurdu! Kutulardan kaçak parfüm fışkırdı: 1,5 milyonluk vurgun

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma denetiminde, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan bin 173 kaçak parfüm ve vücut losyonu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serdivan’da yol kontrolü sırasında bir minibüsü durdurdu. Araçta, çeşitli markalara ait bin 110 kaçak parfüm ve 63 kaçak vücut losyonu bulundu.

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Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan ürünlere el konulurken, olayla ilgili H.G. (49) adlı şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

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