İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlenen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.