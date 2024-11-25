Jandarma Söke’de kadınları bilinçlendirdi

Kaynak: İHA
Jandarma Söke’de kadınları bilinçlendirdi

Aydın Söke'de jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi TAYEM Spor Salonunda Söke Belediyesi Saldoz ile Koçarlı Belediye Spor Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi maçından önce "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında KADES tanıtımı yapıldı. Bilgilendirici broşür dağıtan jandarma ekipleri vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

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