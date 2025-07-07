Jandarma subay ve astsubay adayı alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Jandarma subay ve astsubay adayı alacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı’nın muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak için Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

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Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

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İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

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Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

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Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

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