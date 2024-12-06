Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çallı Mahallesi'nde N.Ş. isimli şahıs evinden 1 adet Osmanlı Tuğrası altınını ve 3 bin TL nakit parasını kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığını beyan etti. Mersin Belen Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığınca Çallı Mahallesi'nde 75 kişinin bilgi ve görüşü alınarak yapılan detaylı araştırma sonucu M.S(19), S.N.Ş(20) ve E.S (19) isimli şüphelilerin hırsızlık suçunu borçları sebebiyle işlediği tespit edilerek yakalandı. Çalınan Osmanlı Tuğrası altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.