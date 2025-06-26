Jandarma tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde ilçenin kırsal bir bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Elde edilen istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen noktaya operasyon düzenledi. Kaçak kazı esnasında 3 şahıs, ellerinde çeşitli kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, (1) adet hilti, (2) adet hilti ucu demiri, (1) adet çekiç, (1) adet keser, (2) adet balta, (1) adet çapa, (2) adet yaklaşık 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, (2) adet el feneri ve (2) çift inşaat eldiveni ele geçirildi.

Yetkililer, kültürel mirasın korunmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini belirtirken, vatandaşlara da tarihi eserlere ve arkeolojik alanlara zarar verebilecek yasa dışı faaliyetleri ihbar etmeleri konusunda çağrıda bulundu.