Jandarma trafik denetimlerini arttırdı

Kaynak: İHA
Jandarma trafik denetimlerini arttırdı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı trafik denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde 35 bin 180 araç kontrol edildi.

Jandarma ekipleri konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 180 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde; 6 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 48 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 300 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,152 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan cezai işlem uygulanmış, 240 araç trafikten men edilmiş, 6 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır."

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