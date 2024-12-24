Jandarma trafik ekiplerinden denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma trafik ekiplerinden denetim

Van'da jandarma trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 15 bin 165 araçtan, 506 sürücü ve araca 1 milyon 197 bin 604 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, yol kullanıcılarına yönelik 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildi. İcra edilen trafik denetimlerinde 3 bin 358 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 15 bin 165 araç kontrol edilirken, 506 sürücü ve araca 1 milyon 197 bin 604 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi.

Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 1 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 135 araç trafikten men edildi. 43 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 79 bin 465 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin ifade edilmesi amacıyla kullanılan, belli kaza türünün yoğunlaştığı yol kesimi ve noktaların yani "Kaza Kara Noktası" olarak tabir edilen yerlerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmış olup; sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir" denildi.

Jandarma trafik ekiplerinden denetim

Jandarma trafik ekiplerinden denetim

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