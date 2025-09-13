Jandarma trafik personeli şehit oldu. Yol kontrolü yapıyordu

Kaynak: AA
Jandarma trafik personeli şehit oldu. Yol kontrolü yapıyordu

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu.

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu. Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

jandarma1.jpg

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu belirledi. Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

jandarma3.jpg

Yeşil'in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

