Jandarma trafikte affetmedi: 855 aracı trafikten men etti

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Ekim ayı içerisinde 82 bin 544 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 855 araç ile 345 sürücü trafikten men edildi. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 83 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Ekim ayı boyunca 43 maddi hasarlı, 50 yaralamalı olmak üzere toplam 123 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 80 kişi yaralandı.