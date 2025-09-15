Jandarma trafikte tehlike saçan şoförü buldu

YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Borçka-Hopa Karayolu’nda hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye atan ve Şavşat Meslek Yüksekokulu Müdürü Aşkın Göktürk’ü ölümle burun buruna getiren TIR şoförü, Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye 3 ayrı trafik cezası kesildi.

Olay, muhabirimiz Nurbay Usta’nın sert bir dille kaleme alıp sosyal medyada ve ajanslarda paylaşmasıyla kısa sürede gündeme oturdu. Haberin ardından binlerce vatandaş tepki gösterdi, ulusal televizyonlar konuyu ekranlarına taşıdı. Kamuoyunun güçlü tepkisi üzerine Jandarma harekete geçti ve kısa sürede sürücüyü tespit ederek işlem yaptı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GETİRDİ

Artvin-Hopa Karayolu’nda 7-8 aracı peş peşe sollayan ve özellikle Şavşat MYO Müdürü Aşkın Göktürk’ün aracını tehlikeye sokan TIR şoförü, Jandarma’nın yürüttüğü titiz çalışma sonucunda kısa sürede bulundu. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye 3 ayrı ceza uygulandı.

“HALKIN DUYARLILIĞI VE JANDARMANIN HIZLI MÜDAHALESİ”

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişme üzerine gazetemiz Artvin temsilcisi Nurbay Usta ikinci kez paylaşım yaparak Jandarma Teşkilatı’na ve duyarlılık gösteren takipçilerine teşekkür etti.

Usta açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün yaptığımız haberin ardından binlerce kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Ulusal televizyonlar ve ajanslar da konuyu gündeme taşıdı. Bu güçlü toplumsal duyarlılığın ardından Jandarma olaya anında müdahale etti. Gösterilen bu hassasiyet yalnızca bir olayı aydınlatmakla kalmadı; aynı zamanda insan hayatının her şeyden değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.”

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Jandarma Teşkilatı’nın hızlı ve etkili müdahalesi kamuoyunda takdir topladı. Vatandaşlar, insan hayatını tehlikeye atan sürücülere karşı cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurguladı.