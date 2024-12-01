Jandarma uyuşturucu suçundan aranan şahsı Nazilli’de yakalandı

Kaynak: İHA
Jandarma uyuşturucu suçundan aranan şahsı Nazilli’de yakalandı

Aydın Nazilli'de uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli olarak çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. isimli şahıs Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Çölyak Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?
Çölyak Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?
Çeşme'de sağanak hayatı felç etti: Su baskınları yaşandı
Çeşme'de sağanak hayatı felç etti: Su baskınları yaşandı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlattı
ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlattı
Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı
Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı