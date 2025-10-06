Jandarma uyuşturucu tacirlerine 'dur' dedi: Başkale'de dev operasyon!

Kaynak: İHA
Van'ın Başkale ilçesi, jandarma ekiplerince yürütülen kararlı çalışmaların ardından önemli bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. Çalışmalar sonucunda piyasa değeri yüksek olan 61,9 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığına yönelik takipli çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda hassas bir operasyon planlandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, operasyonun detaylarına yer verilerek, Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde icra edilen faaliyetin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Valilikten yapılan duyuruda, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde icra edilen operasyon neticesinde 61,9 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, ilgili şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış oldu.

