Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi: 9 gözaltı

Kaynak: İHA
Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi: 9 gözaltı
Aydın’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu kullandığı belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İncirliova, Nazilli, Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İncirliova ve Söke ilçesinde S.A., S.G. ve P.A. isimli şüpheli şahsılara gerçekleştirilen üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan; O.S., B.D., O.A, F.D., A.G., B.Ş., S.A., S.G. ve P.A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şahıslar gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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