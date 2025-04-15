Jandarma Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Park Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Jandarma Uzman Çavuş E.A.'yı (40) silahla vurulmuş halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk müdahalede E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin intihar mı yoksa başka bir etken mi olduğu yönünde incelemeler sürüyor. Yetkililer, detaylı bilgilerin soruşturma sonrası açıklanacağını bildirdi.