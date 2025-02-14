Jandarma ve itfaiye ekiplerinden karda arama ve kurtarma tatbikatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma ve itfaiye ekiplerinden karda arama ve kurtarma tatbikatı

Ordu'da jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından "çığda arama ve kurtarma ile soğuklarla mücadele" tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Arama Kurtarma Köpek Unsuru, Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Aram ve Kurtarma Amirliği ile birlikte çığda arama ve kurtarma ile soğuklarla mücadele tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği kaybolan bir kişi yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarılırken, kış şartlarında meydana gelmesi muhtemel olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalenin önemi, karla kaplı alanlarda arama-kurtarma araçları ve teknik donanımların kullanımı ile test edildi.

Yapılan tatbikatlar ile personellerin sahada daha etkili olması sağlandığı belirtilirken, bölgedeki halkın güvenini arttırdığına da dikkat çekildi.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinden karda arama ve kurtarma tatbikatı

Jandarma ve itfaiye ekiplerinden karda arama ve kurtarma tatbikatı

Jandarma ve itfaiye ekiplerinden karda arama ve kurtarma tatbikatı

Jandarma ve itfaiye ekiplerinden karda arama ve kurtarma tatbikatı

Son Haberler
Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı
Galatasaray'da Morata endişesi!
Galatasaray'da Morata endişesi!
110 yıllık tekstil devi iflas etti. 500 işçi maaşını alamadı
110 yıllık tekstil devi iflas etti. 500 işçi maaşını alamadı
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 24 kilo skunk ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Muğla'da 3 firari şahıs yakalandı
Muğla'da 3 firari şahıs yakalandı