Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak

Kaynak: İHA
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne (JSGA) bu yıl toplam 523 öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi için belirlenen kontenjan 200 erkek öğrenciyken, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak. Akademiye başvurmak isteyen adaylar, gerekli bilgilere Jandarma'nın resmi web sitesi, JSGA'nın eğitim portalı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ilan sayfasından erişebilecekler.

Adayların başvuruları, 5-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında JSGA'nın Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla online olarak kabul edilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise geçerli sayılmayacak. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınavlar hakkında tüm duyurular, yine aynı sistem üzerinden ilan edilecek.

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