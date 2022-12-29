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Jandarma yaklaşık 1 milyonluk hırsızlık olayını aydınlattı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 23 Aralık’ta bir evden 120 bin TL nakit ve 830 bin TL değerinde altın çalınması olayını aydınlatan jandarma ekipleri çalınan altınları bularak mağdur vatandaşa teslim etti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 22:26
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Jandarma yaklaşık 1 milyonluk hırsızlık olayını aydınlattı

Jandarma yaklaşık 1 milyonluk hırsızlık olayını aydınlattı
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 23 Aralık günü saat 16.00 sıralarında İ.T. isimli şahsın evinde meydana gelen 120 bin TL nakit para ve 830 bin TL değerinde altın çalınması olayı ile ilgili Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve sıkı takip neticesinde, olayda kullanılan araç ve şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin ele geçirilmesi için Salihli ilçesinde 5 ayrı noktada eş zamanlı aramada yakalanan şüpheli O.A. isimli şahıs hırsızlık olayını itiraf etti. Altınların satıldığı kuyumcu dükkanında yapılan aramada mağdur vatandaş, kendisine ait olan altınları teşhis etti. Jandarma tarafından el koyma işlemine müteakip altınlar teslim alınarak İ.T.’ye teslim edildi. O.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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