Jandarma yerini tespit etmek için 'üfürükçü'ye gitmiş. Narin Güran soruşturmasında akılalmaz iddia

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Narin Güran’ın kaybolduğu dönemde yerini bulmak için 'üfürükçüye' gittiği iddia edildi. Narin’in kayboluşunun ikinci gününde, iki JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucubaşı üfürükçüye gitti. Olay, dava tutanaklarına da yansıdı. JASAT görevlilerinin üfürükçüye gitmesi tutanakta da yer aldı.

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DW'nin haberinde yer alan detaylara göre, JASAT görevlisi olayı şöyle anlattı:

“Bir muhtar, Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okumaya başlayınca abi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım.”

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ADRESTE NARİN'İN İZİNE RASTLANMAMIŞ

Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve üfürükçüde M.G.’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı.