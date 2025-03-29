Jandarma yolcu gibi bindiği otobüsü denetledi

Kaynak: İHA
Jandarma yolcu gibi bindiği otobüsü denetledi

Bolu'da vatandaşlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollara çıkmaya başladı. Jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim yaptı.

Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollara çıkmaya başlarken, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sıkılaştırdı.

Ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında trafik kontrol noktaları kuruldu. Ayrıca otobüslerde sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli, şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda gözlemledi. Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu.

Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma personeli, yolcuların da kemer takması gerektiğini ifade etti.

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