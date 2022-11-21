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Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor  

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi.   

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:47
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Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor  

Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor  
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 205 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 1 adet ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lire ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

                                         

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