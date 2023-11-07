Jandarma zeytin hırsızını yakaladı. 110 kilo zeytin sahibine geri verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Güre Çamlıbel Mahallesi'nde zeytin hasadı nedeniyle, hırsızlıkların önlenmesi için Güre Jandarma Karakol Komutanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin devriyesi sırasında tarladan zeytin çalan S.Ö.A. suçüstü yakalandı. S.Ö.A.’nın çalmış olduğu 110 kilogram zeytin tarla sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.Ö.A. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.