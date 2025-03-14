Jandarmadaki cinsel ilişki skandalında ikinci perde: Meslektaşının eşini takip ve taciz iddiası!

Gazeteci Tolga Şardan Tunceli Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’nda yaşanan skandal olayların ikinci perdesini köşesinde paylaştı. Şardan, bir önceki skandal süreç gibi bir sürecin daha olduğunu ve aynı soruşturma konusunda olduğunu aktardı. Bahsedilen soruşturma dosyasında adı geçenler ise iki uzman çavuş ve bir jandarma personeli.

İki uzman çavuş ve bir jandarma olmak üzere 3 askerden şikayetçi olan ise yine önceki olayda ismi geçen uzman çavuştan birisinin eşi.

Şardan, bu karmaşık durumu ve kadının iddiasını şu sözlerle aktardı:

"Kadının iddiası; 2024’ten bu yana Tunceli’deki jandarma sosyal tesisinde görevli bir uzman çavuşun kendisini takip ve taciz etmesi. Zaten aynı iddia ile kadın söz konusu uzman çavuş hakkında savcılığa şikayetçi oldu. Yaşananlar nedeniyle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, uzman çavuş hakkında personel eşini takip ve taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı bir kadın üsteğmen başkanlığında üç astsubay ve bir uzman çavuştan oluşan beş kişilik heyet yürüttü. Heyet, 7 Ocak 2025 günü aldığı soruşturma görev emri sonrasında başladığı soruşturmanın devamında 31 Ocak 2025 günü bir astsubay ve bir uzman çavuşun da işin içinde olduğu iddiasıyla ek soruşturma onayı alıp, personel eşinin iddialarını araştırdı. Heyet, diğer soruşturmaya benzer süreç içinde 30’a yakın sivil ve askerin ifadesini aldı."

GÖREV ARKADAŞININ EŞİNİ TACİZ ETTİ

Heyetin yaptığı araştırmada kadının eşi olan askerin durumdan bilgisinin olduğu ve yardım için başka bir arkadaşından destek istediği iddia edilirken, uzman çavuşun eşinin şikayetçi uzman çavuş ile yüz yüze görüştüğünü kaleme alan Şardan, ikili arasındaki geçenleri ve diyaloğu şu şekilde anlattı:

"Bu görüşmede kadının, şikayetçi olduğu uzman çavuşa, “benim peşimi bırak, evli barklı kadınım. Eşimin başını belaya sokacaksın. Ne istiyorsun benden?” şeklinde bağırdığı bunun üzerine şikayet edilen uzman çavuşun ise, “ben seni unutamam” dediği ve elindeki tabancayı kadına uzatıp “al, kafama sık. İntihar ederim yoksa” şeklinde tepki verdiği soruşturma heyetinin kayıtlarına girdi. Yapılan araştırmalarda, böylesi diyaloglar yaşanmasına ve sürecin çözümlendiği düşünülmesine karşın uzman çavuşun, meslektaşının eşini takip etmekten vazgeçmediği ortaya çıkarıldı."

JANDARMADAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Soruşturma heyeti bu olaylar silsilesinde 19 sayfalık bir rapor yazdı. 10 Şubatta rapor karargaha teslim edildi.

Heyet, üç personelden ikisi hakkında "devlet memurluğundan çıkarma" ve "sözleşmesinin sonlandırılması" gerektiği yönünde rapor verdi.

Şardan heyetin soruşturma dosyasındaki taleplerini şöyle sıraladı :

Astsubayla ilgili ceza verilmesine gerek olmadığını tespit eden soruşturma heyeti, iki uzman çavuşunun işlediğini iddia ettikleri “memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” eyleminin karşılığı olan devlet memurluğundan çıkarma cezasını talep etti. Ayrıca, her iki astsubaya yönelik Uzman Erbaş Kanunu’nun 12 / C maddesinde yazılı “görev, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Jandarma Genel Komutanlığı’nın veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın itibarlı sarsacak şekilde yüz kızartıcı utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanların sözleşmesinin feshedilmesi” hükmü gereğince Jandarma teşkilatından uzaklaştırılmaları önerildi.

ŞARDAN, TÜMGENERAL''İN DOSYADA İSMİNİN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Şardan, önceki köşe yazısının sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun adının öne sürülmesine yönelik adı geçen asker hakkında araştırma yaptığını ve dosyada bu ismin olmadığını kaydetti.

"TUHAF İŞLER OLUYOR JANDARMA'DA"

Şardan, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Başı boşluktan mı yoksa kurumsal yönetim ve otorite zafiyetinden mi bilinmez, tuhaf işler oluyor Jandarma’da. Teşkilatın 2024 yılı yaz dönemi tayinlerinden sonra kaleme aldığım Büyüteç’te Doğu Anadolu’da orta ölçekli bir kentte görev yapan tuğgeneral rütbesindeki il jandarma komutanının, emrinde çalışan bir kadın subayla yaşadığı “yasak aşkı” duyurdum. Yaşananlar öyle kalmadı elbette. Söz konusu generalin merkezi olduğu konuyla ilgili tıpkı Tunceli’de olduğu gibi inceleme/soruşturma başlatıldı. Edindiğim bilgiye göre, elde somut veriler olmasına rağmen süreç generalin aleyhine yürümesi gerekirken lehine işletildi. Ve beklendiği üzere söz konusu general ceza almadan emekli edildi!"

Bir şehir bu haberle çalkalanıyor! Jandarmada cinsel ilişki skandalı