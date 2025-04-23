Jandarmadan 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA
Jandarmadan 23 Nisan kutlaması

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programı organize edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı gerçekleştirildi.

Erzincan General Cihat Akyol İlkokul ve Ortaokulunda eğitim gören 50 öğrenci İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa katıldı.

Programda öğrencilere asayiş ve trafik araçları tanıtıldı, köpek timi gösterisi düzenlenerek halat çekme oyunu oynandı.

Kutlama programının unda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlıklar dağıtıldı.

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