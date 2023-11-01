Jandarmadan 27 şüpheliye organize suç operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri 9 ilçede yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

KAYNAK: İHA
Jandarmadan 27 şüpheliye organize suç operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçede meydana gelen kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 27 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon sonucu; 4 kilo 799 gram kubar esrar, 47 gram metamfetamin, 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 882 kg tütün, 313 bin 480 adet sigara, 493 bin adet makaron, 46 adet sigara likidi, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 504 adet fişek, 6 adet şarjör ve suçtan elde edilen 13 bin TL ve 40 Dolar ele geçirildi.

27 şüpheli şahıs hakkında idari soruşturma yapılıyor.

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