Jandarmadan 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 6 kişiyi gözaltına alan jandarma, , cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar olmak üzere toplam 24 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.

Belirtilen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.A., U.S., N.A., C.S., A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Aramalarda, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar olmak üzere toplam 24 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan C.S. ve A.A.Ö. jandarmadaki sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Jandarmadan 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

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