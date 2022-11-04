Jandarmadan 679 internet sitesine erişimi engeli 

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'sanal devriye faaliyetleri' kapsamında 4613 sosyal medya/URL adresini mercek altına aldı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ‘yasa dışı bahis’ oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481, ‘müstehcen ve fuhuş’ içerikli paylaşım yapan 198 olmak üzere toplam 679 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek engellendi.(AA)