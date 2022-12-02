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853 internet sitesine erişim engeli

Denizli’de jandarma ekipleri, yasadışı ve uygunsuz olan toplamda 853 internet sitesine erişim engeli getirdi. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:35
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Jandarmadan 853 internet sitesine erişim engeli

853 internet sitesine erişim engeli
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri topluma zarar veren internet sitelerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesapları incelendi. Bu çerçevede yurtdışı üzerinden yayın yapan 471 adet müstehcenlik, 380 adet yasadışı bahis ve 2 adet zararlı yazılım suçu içerikli internet sitesi adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi’ hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 853 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

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