﻿Jandarmadan elektronik sigara ve kaçak tütün operasyonu

İHA'da yer alan haberde, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheli M.Ş. isimli şahsın iş yerinde yapılan denetimde TAPDK Tütün ve Tütün mamullerinin perakende satış izin belgesi olmadan satışa sunulan malzeme ele geçirildi.



Yapılan aramada 175 kilogram tütün, 255 bin adet boş makaron, bin 200 gram paket tütün, 70 kilogram kıyılmış kaçak tütün 60 kilogram nargile tütünü 40 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 900 adet puro, 320 adet elektronik sigara ve 470 paket tütüne el konuldu.