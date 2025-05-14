Jandarma’dan barajda nefes kesen operasyon

Kaynak: İHA
Jandarma’dan barajda nefes kesen operasyon

Aksaray’da tekneyle baraja açılıp kontroller yapan jandarma ekipleri Mamasın Barajında 500 metrelik 2 ayrı kaçak balık ağı tespit etti. Baraj içerisinden çıkarılan balık ağları imha edildi.

Aksaray'da baraj ve göletlerde kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Tekneyle baraja açılıp kontroller yapan jandarma ekipleri Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajında 500 metrelik 2 ayrı kaçak balık ağı tespit etti. Baraj içerisinden çıkarılan balık ağları imha edilirken, jandarma ekipleri baraj ve çevresinde dron ile de havadan denetim yapıyor. Barajın tüm çevresini dron ile denetleyen ekipler en ufak bir olumsuzlukta anında olaya müdahale ederken, hem havadan hem karadan hem de tekneyle yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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