Jandarmadan bayram denetimleri sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan bayram denetimleri sürüyor

Jandarma ekipleri, Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla Aziziye ilçesinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlere, halkın huzur ve güvenliğini ön planda tutan jandarma personeli yanı sıra Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı'da bizzat katıldı.

Tuğgeneral Doç. Dr. Engin AVCI, uygulama noktalarında görevli personel ile birlikte yol kullanıcılarıyla bayramlaştı, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle bayram yoğunluğunun arttığı bu özel günlerde sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için alınan tüm önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz" denildi.

Jandarmadan bayram denetimleri sürüyor

Jandarmadan bayram denetimleri sürüyor

Jandarmadan bayram denetimleri sürüyor

Jandarmadan bayram denetimleri sürüyor

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