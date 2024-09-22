Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de eğitim faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu çerçevede Germencik, Kuyucak ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları, İlçe Emniyet Amirlikleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim yılında alınması gereken trafik tedbirler kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerde sürücülere, Okul Servis Araçları Yönetmeliği, servis araçlarında ve servis sürücülerinde aranacak şartlar, Yol ağları ve özellikleri, öğrencilere ise hız kuralları, öğrenci indirme ve bindirme kuralları, genel trafik kuralları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrenci taşımacılığı yapan servisler de kontrol edildi.