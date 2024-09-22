Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Kaynak: İHA
Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri servisi şoförleri ve öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de eğitim faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu çerçevede Germencik, Kuyucak ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları, İlçe Emniyet Amirlikleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim yılında alınması gereken trafik tedbirler kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerde sürücülere, Okul Servis Araçları Yönetmeliği, servis araçlarında ve servis sürücülerinde aranacak şartlar, Yol ağları ve özellikleri, öğrencilere ise hız kuralları, öğrenci indirme ve bindirme kuralları, genel trafik kuralları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrenci taşımacılığı yapan servisler de kontrol edildi.

Son Haberler
İsrail 11 Filistinliyi daha öldürdü
İsrail 11 Filistinliyi daha öldürdü
İsrail Savunma bakanı ABD’li mevkidaşıyla görüştü
İsrail Savunma bakanı ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Gazze'de okula saldırı: 6 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de eğitim kurumları hedefte
Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)
Son Dakika... Ege'de deprem! (22 Eylül 2024)
Gençleri yasa dışı bahis sitelerine karşı uyaran Ahmet Hakan kendi patronunu unuttu
Gençleri yasa dışı bahis sitelerine karşı uyaran Ahmet Hakan kendi patronunu unuttu