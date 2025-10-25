Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık Mahallesi kırsal kesiminde gerçekleştirilen operasyonla A.Ç. (51), A.A.(51), H.A.(20) ve M.E.A. (32) isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte; 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet keser, 1 adet tepe lambası, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler N.E. (41) ve Y.D.(37) hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem yapıldı.