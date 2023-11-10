Jandarma'dan dev uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha vurdu. Bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Abalı Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-657 operasyonu düzenledi.

Söz konusu operasyonda, 19 ayrı noktada, 276 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ve 284.500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir bitkilerinden 1 kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.