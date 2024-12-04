Jandarmadan engellilere tekerlekli sandalye desteği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan engellilere tekerlekli sandalye desteği

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bir derneğin desteğiyle 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bir derneğin desteğiyle 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kentteki engellilere destek olmak isteyen jandarma ekiplerinin temin ettikleri 10 tekerlekli sandalye, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle engellilere dağıtıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve birim amirleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tekerlekli sandalye teslim törenine katıldılar.

Düzenlenen tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Vali Aydoğdu, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek Erzincan'da kamu kurumlarından yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından hayırseverlere hep birlikte engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için gayret gösterildiğini belirtti.

Vali Aydoğdu, engelli vatandaşların hayatlarını az da olsa kolaylaştıracak bu tekerlekli sandalyelerin temin edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Jandarmadan engellilere tekerlekli sandalye desteği

Jandarmadan engellilere tekerlekli sandalye desteği

Son Haberler
Gözlük camı temizliğinde yapılan yanlışlar neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Gözlük camı temizliğinde yapılan yanlışlar neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Yönetmelik değişti: Noter zorunluluğu kalktı
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Yönetmelik değişti: Noter zorunluluğu kalktı
Bartın’da havaya ateş açan maganda, pusu kurularak yakalandı
Bartın’da havaya ateş açan maganda, pusu kurularak yakalandı
Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanlığına aday olacak mı? 12 yıl sonra ilk kez konuştu
Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanlığına aday olacak mı? 12 yıl sonra ilk kez konuştu
Erzincan'da engelli bireylerden sanat şöleni
Engelli bireylerden sanat şöleni