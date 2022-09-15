Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde terör örgütü IŞİD içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin kentte olduğunu tespit etti.

Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü.

Kaynak: İHA