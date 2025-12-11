Emniyet ve jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonları tüm yurtta devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 22 ilde jandarma operasyonları gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan operasyonlarda terör örgütü IŞİD'e finansal kaynak sağlayan ve sosyal medyada propaganda yapan 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. "