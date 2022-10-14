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Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı   

Rize'de jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada kaçak içki ve sigara ele geçirilirken, 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:37
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Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı   

Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı   
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Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yabancı uyruklu B.J., R.K., ve M.T. isimli şahısların içki ve sigara kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu Karadeniz Sahil Yolunda durdukları araçta yaptıkları arama sonucu 14 litre içki ve 450 paket sigara ele geçirildi. Araçlarından kaçak içki ve sigara yakalatan yabancı uyruklu B.J., R.K., ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. 
              

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