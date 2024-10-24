Jandarmadan kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslar gözaltına alınırken, birer adet; jeneratör, kazma, kürek, dalgıç pompa, mala, el feneri, kancalı makara, el arabası, üçer adet ahşap merdiven, seyyar kablo, 2 adet halat, 40 litre mazot, 14 plastik ve metal kova ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak ormanlık alanda ateş yakan şahıslara kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 4 bin 104 TL idari yaptırım uygulandı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaçak kazıya jandarmadan suçüstüKaçak kazıya jandarmadan suçüstü

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