Jandarmadan kaçak şarap operasyonu

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesinde saat: 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri desteği ile H.Y. (44/E) isimli şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 470 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.