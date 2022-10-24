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Jandarmadan kaçak şarap operasyonu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 470 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:50
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Jandarmadan kaçak şarap operasyonu

Jandarmadan kaçak şarap operasyonu
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Manisa’nın Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesinde saat: 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri desteği ile H.Y. (44/E) isimli şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 470 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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