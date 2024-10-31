Jandarma'dan kaçakçılara operasyon

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesinde suçların önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kaçakçılık yaptıkları belirlenen 2 şahsın evinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 30 adet elektronik sigara, 59 adet elektronik sigara likidi, 7 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron, 13 kilo nargile tütünü ve 29 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.