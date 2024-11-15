Jandarma'dan kaçakçılık operasyonu: 55 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA
Jandarma'dan kaçakçılık operasyonu: 55 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 55 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik 13-14 Kasım 2024 günü yapılan çalışmalar kapsamında kaçak sigara satışı yapan C.K. ve A.D. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda C.K.'nın evinde ve A.D.'nin aracında yapılan aramalarda; 55 bin adet bandrolsüz sigara, 1 adet ambalaj makinesi, 11 kilogram bandrolsüz tütün, 6 bin adet boş makaron, 15 adet sigara sarma makinesi, 400 paket çarşaf kağıt, 8 paket pamuk makaron ucu ve 1 adet terazi ele geçirildi. C.K. ve A.D. ise gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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