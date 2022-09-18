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Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri lüks otomobillerin şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan suç örgütüne operasyon düzenledi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:03
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Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye otomobil getirterek sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, (3) ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri otomobillerin şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş otomobillerin şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti.

Otomobillerin değişim yapıldığı adreslerin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler; Silivri, Çatalca ve Büyüçekmece bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; şase numarası değiştirilmiş 18 otomobil, şase numaratörü, 17 ruhsat, yabancı ülkelere ait 35 otomobil ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi. Aralarında suç örgütü lideri V.A.'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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