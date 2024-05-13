Jandarma öğrencilere “mahremiyet” eğitimi verdi

Kaynak: İHA
Jandarma öğrencilere “mahremiyet” eğitimi verdi
Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere mahremiyet konulu eğitim verildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile beraber, Doğubayazıt İlçesi Türkmen İlkokulu'nda ‘Mahremiyet’ konulu bir eğitim verdi.

Verilen eğitime 33 öğrenci, 3 öğretmen ve 35 veli katılım gösterdi. Eğitimden sonra KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılıp broşürler verildi.

Aynı zamanda eğitim verilen öğrencilere “Jandarma” dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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