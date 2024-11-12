Jandarmadan öğrencilere ’siber farkındalık’ eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan öğrencilere ’siber farkındalık’ eğitimi

Mersin'de jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Tömük Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verildi. Eğitimlere 230 öğrenci katılırken, eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Jandarmadan öğrencilere ’siber farkındalık’ eğitimi

Jandarmadan öğrencilere ’siber farkındalık’ eğitimi

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