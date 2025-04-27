Jandarmadan öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verdi

Kaynak: İHA
Jandarmadan öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verdi

Antalya'da Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Bir Kural, Bir Ömür" konferansı kapsamında düzenlenen etkinliklerde 3 bin öğrenciye eğitim verildi.

Antalya'da Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Bir Kural, Bir Ömür" konferansı kapsamında düzenlenen etkinliklerde 3 bin öğrenciye eğitim verildi.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere güvenli motosiklet ve bisiklet kullanımı eğitimi verildi. "Bir Kural, Bir Ömür" konferansı kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere güvenli motosiklet ve bisiklet kullanımı eğitiminin yanı sıra emniyet kemeri simülasyon aracında uygulamalı emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilere bin 500 adet boyama ve hikaye kitabı, 100 öğrenciye ise kask, koruyucu ekipman hediye edildi.

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