Jandarma’dan operasyon: Kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma’dan operasyon: Kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Manisa’da Jandarma silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik aldığı ihbar üzerine yapmış olduğu fiziki ve teknik takip sonrasında operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı olaydan zanlıların yurt dışından getirdikleri silah parçalarını monte ederek piyasa sürmeye planladıkları öğrenildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Günsel Suç Örgütü mensupları tarafından çeşitli yollarla yurt dışından gıda kolileri arasında tabanca parçalarının getirip Manisa'da silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün örgütlü olarak silah ticareti yapan C.G. (23/E), A.G. (21/E), H.C.U. (24/E), A.U. (22/E) ve Y.U. (21/E) isimli şüphelilerin Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde bulunan ev, işyeri ve eklentilerinde eş zamanlı arama yapıldı.

Jandarma’dan operasyon: Kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 17 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 302 adet tabanca namlusu, 337 adet namlu ucu, 230 adet namlu gövdesi, 17 adet tabanca şarjörü, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet üst kapak, 3 adet kabza, 2 adet matkap, 1 adet elektrikli testere, 15 adet namlu açmada kullanılan muhtelif malzeme, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Örgütlü olarak silah ticareti yapan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Jandarma’dan operasyon: Kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Son Haberler
Ayva hoşafıyla akciğerleri temizleme yöntemi... Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Ayva hoşafıyla akciğerleri temizleme yöntemi
Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Türk mutfağının vazgeçilmezi kısır bırakıyor kanser yapıyor. Sofralarımızdaki görünmez tehlike
Türk mutfağının vazgeçilmezi kısır bırakıyor kanser yapıyor. Sofralarımızdaki görünmez tehlike
Immobile Beşiktaş’tan ayrılmak için açık kapı bıraktı
Immobile Beşiktaş’tan ayrılmak için açık kapı bıraktı
Bursa'da alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı
Bursa'da alkollü sürücü polisle pazarlık yaptı