Jandarmadan operasyon: Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan operasyon: Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da üç ayrı ilçelede jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çok sayıda sentetik hap, kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından üç ayrı ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, bin 215 adet sentetik ecza hap, 144 gram kubar esrar, 71 kök kenevir bitkisi ve 9 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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