Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe

Kaynak: İHA
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde jandarma aldığı bir ihbar üzerine bir işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında silah ve bu silaha ait mühimmatlar bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 6 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda S.Y. (69) ve T.K. (38) isimli şahısların iş yeri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız makineli tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 120 adet fişek ile 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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