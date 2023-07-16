Jandarmadan siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elektronik eşya satışı yapan bir internet sitesiyle ilgili gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet sitesinin cep telefonu, elektronik eşya gibi ürünler almak isteyenlere siparişlerini göndermeyerek, vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Jandarmadan siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden elektronik eşya satışı yapan bir siteyle ilgili gelen ihbarı değerlendirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, satın alınan elektronik eşyaların gönderilmeyerek vatandaşların mağdur edildiğini tespit etti.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonrasında 2'si kadın toplam 3 şüphelinin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları incelendiğinde, günlük yaklaşık 2 milyon TL, aylık yaklaşık 40 milyon TL hesap hareketi olduğu belirlendi. Bunun üzerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka ve kredi kartı ile doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden M.S.B., A.C. ve C.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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